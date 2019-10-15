Зеленский инициирует введение моратория на проверки ФОПов

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский инициирует введение моратория на проверки физических лиц-предпринимателей всех категорий, кроме "рисковых", сроком на два года. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В ОП отметили, что таким образом Зеленский откликнулся на призывы представителей малого бизнеса, которые протестовали против закона о внесении изменений в закон о применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг касательно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, а также против закона о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, которые вводят электронный чек.

По словам замглавы ОП Юлии Ковалив, предпринимателей пугают необходимостью приобретения кассовых аппаратов, хотя на самом деле такой необходимости нет, - достаточно будет загрузить себе в телефон бесплатное приложение, которое предоставит Государственная фискальная служба.

Она также добавила, что сами электронные чеки для ФОП вводятся только с 2021 года.

"Президент также выступил за то, чтобы в течение первого года действия закона ответственность за неправильное ведение отчетов была смягчена", - сказано в сообщении.

7 октября глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев зарегистрировал законопроект №2190, которым предлагает на месяц отменить штрафы за неуплату единого социального взноса (ЕСВ) для физлиц-предпринимателей (ФОП) и самозанятых лиц, не уплачивавших налоги за периоды без доходов.