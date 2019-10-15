Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Зеленский инициирует введение моратория на проверки ФОПов

Зеленский инициирует введение моратория на проверки ФОПов - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
15.10.2019, 21:48

Президент также выступил за то, чтобы в течение первого года действия закона ответственность за неправильное ведение отчетов была смягчена

Президент Владимир Зеленский инициирует введение моратория на проверки физических лиц-предпринимателей всех категорий, кроме "рисковых", сроком на два года. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В ОП отметили, что таким образом Зеленский откликнулся на призывы представителей малого бизнеса, которые протестовали против закона о внесении изменений в закон о применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг касательно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, а также против закона о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, которые вводят электронный чек.

По словам замглавы ОП Юлии Ковалив, предпринимателей пугают необходимостью приобретения кассовых аппаратов, хотя на самом деле такой необходимости нет, - достаточно будет загрузить себе в телефон бесплатное приложение, которое предоставит Государственная фискальная служба.

Она также добавила, что сами электронные чеки для ФОП вводятся только с 2021 года.

"Президент также выступил за то, чтобы в течение первого года действия закона ответственность за неправильное ведение отчетов была смягчена", - сказано в сообщении.

7 октября глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев зарегистрировал законопроект №2190, которым предлагает на месяц отменить штрафы за неуплату единого социального взноса (ЕСВ) для физлиц-предпринимателей (ФОП) и самозанятых лиц, не уплачивавших налоги за периоды без доходов.

Напишите нам
ФОП ФЛП Владимир Зеленский предпринимательство
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 