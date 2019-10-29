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Зеленский изменил госрегулирование космической деятельности

Зеленский изменил госрегулирование космической деятельности - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
29.10.2019, 21:27

Закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования

Президент Владимир Зеленский подписал закон о государственном регулировании космической деятельности №143, принятый парламентом 2 октября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что закон создает условия для развития отечественной космической отрасли, повышения ее инвестиционной привлекательности, формирования конкурентной среды для субъектов космической деятельности различных форм собственности.

Так, документ предусматривает, что субъектами космической деятельности могут быть предприятия, учреждения и организации любой формы собственности и организационно-правовой формы.

Закон также определяет основные принципы космической деятельности в Украине.

Предполагается, что реализация документа будет способствовать сохранению научно-технологического потенциала космической отрасли Украины и привлечению частного капитала с новейшими технологическими разработками.

Этот закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.

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Владимир Зеленский космос
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