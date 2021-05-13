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Зеленский изменил состав СНБО – ввел нового министра энергетики

13.05.2021, 21:42
Зеленский изменил состав СНБО – ввел нового министра энергетики - Фото
Герман Галущенко (Фото: пресс-служба Министерства энергетики)

Президент Владимир Зеленский изменил состав Совета национальной безопасности и обороны. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

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"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Галущенко Германа Валерьевича – министра энергетики", – говорится в указе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Галущенко с мая 2020 года – вице-президент НАЭК "Энергоатом". В 2013-2014 годах занимал должность исполнительного директора по правовому обеспечению Энергоатома. Также Галущенко работал в органах прокуратуры и МИД. Занимал должности заместителя руководителя департамента Секретариата президента Украины, директора департамента судебной работы Минюста.

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Наталия Медведева
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Владимир Зеленский Герман Галущенко снбо
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