Зеленский изменил состав СНБО — заменил бывшего главу Нацбанка на нового

Президент Владимир Зеленский вывел из состава Совета нацбезопасности и обороны экс-главу Национального банка Кирилла Шевченко и заменил его новым главой НБУ Андреем Пышным. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

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Указ президента о выведении Шевченко из состава СНБО и введении в его состав Пышного датирован 25 октября.

Документ вступил в силу с момента его обнародования.

6 октября НАБУ сообщило о подозрении еще действующему главе НБУ Шевченко. В тот же день Верховная Рада уволила его с должности главы Национального банка.

Он заявил, что озвученные правоохранителями "обнаруженные факты" являются результатом преждевременных выводов, сделанных на основе поспешных и недоказанных суждений.

Подозреваемых пятеро. Кроме Кирилла Шевченко, это два тогдашних заместителя председателя правления Укргазбанка, директор департамента по работе с корпоративными VIP-клиентами и его заместитель.

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Дмитро Гриниченко

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