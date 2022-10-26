Зеленский изменил состав СНБО — заменил бывшего главу Нацбанка на нового
26.10.2022, 11:05
Владимир Зеленский, Андрей Ермак и Алексей Данилов на заседании СНБО (Фото: пресс-служба ОП)
Президент Владимир Зеленский вывел из состава Совета нацбезопасности и обороны экс-главу Национального банка Кирилла Шевченко и заменил его новым главой НБУ Андреем Пышным. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.
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Указ президента о выведении Шевченко из состава СНБО и введении в его состав Пышного датирован 25 октября.
Документ вступил в силу с момента его обнародования.
- 6 октября НАБУ сообщило о подозрении еще действующему главе НБУ Шевченко. В тот же день Верховная Рада уволила его с должности главы Национального банка.
- Он заявил, что озвученные правоохранителями "обнаруженные факты" являются результатом преждевременных выводов, сделанных на основе поспешных и недоказанных суждений.
- Подозреваемых пятеро. Кроме Кирилла Шевченко, это два тогдашних заместителя председателя правления Укргазбанка, директор департамента по работе с корпоративными VIP-клиентами и его заместитель.
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