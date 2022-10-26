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Зеленский изменил состав СНБО — заменил бывшего главу Нацбанка на нового

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26.10.2022, 11:05
Зеленский изменил состав СНБО — заменил бывшего главу Нацбанка на нового - Фото
Владимир Зеленский, Андрей Ермак и Алексей Данилов на заседании СНБО (Фото: пресс-служба ОП)

Президент Владимир Зеленский вывел из состава Совета нацбезопасности и обороны экс-главу Национального банка Кирилла Шевченко и заменил его новым главой НБУ Андреем Пышным. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

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Указ президента о выведении Шевченко из состава СНБО и введении в его состав Пышного датирован 25 октября.

Документ вступил в силу с момента его обнародования. 

Читайте также: Розыск Кирилла Шевченко. Что известно о деле на 200 млн грн против экс-топов Укргазбанка

Дмитро Гриниченко
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Андрей Пышный Владимир Зеленский нацбанк снбо Кирилл Шевченко кадровые изменения
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