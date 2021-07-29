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Зеленский лишил госстипендий трех украинских олимпийцев, пойманных на допинге

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29.07.2021, 22:07
Зеленский лишил госстипендий трех украинских олимпийцев, пойманных на допинге - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский лишил государственной стипендии трех украинских спортсменов, призеров Олимпийских игр, уличенных в применении допинга. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

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Госстипендии лишили тяжелоатлетку, бронзового призера Олимпийских игр в Пекине (2008 год) Наталью Давыдову. Стипендия ей была назначена указом президента от 3 января 2013 года.

В 2016 году повторный анализ допинг-проб Давыдовой дал положительный результат. Международный олимпийский комитет аннулировал ее результаты на пекинской Олимпиаде.

Также в список попала еще одна тяжелоатлетка Ольга Коробка. Она получила серебро на Олимпийских играх в Пекине в 2008-м, но в феврале 2012 года была дисквалифицирована на четыре года за допинг, а в 2016-м МОК лишил ее серебряной медали.

Тяжелоатлет Алексеей Торохтий стал чемпионом Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году в весовой категории до 105 кг. В декабре 2018-го повторная проверка допинг-пробы Торохтия с Олимпийских игр дала положительный результат. В 2019 году его лишили золотой медали.

Кроме того, Зеленский возобновил выплату госстипендии Георгию Погосову – олимпийскому чемпиону (1992) в командных соревнованиях по фехтованию на саблях. Выплата ему была прекращена указом президента от 12 сентября 2014 г.

Также возобновлена выплата стипендии Инне Фроловой, которая получила серебряные олимпийские медали в составе четверки сборной СССР по академической гребле в Сеуле (1998 год) и в составе четверки сборной Украины на Олимпиаде в Атланте (1996 год). Выплата ей была приостановлена приказом Министерства по делам семьи, молодежи и спорта от 24 ноября 2009 года.

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Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский Олимпиада госстипендия
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