Зеленский лишил стипендии украинского спортсмена, который во время войны выступил в РФ

Президент Владимир Зеленский лишил стипендии украинского фигуриста, чемпиона XVI зимних Олимпийских игр по фигурному катанию на коньках Виктора Петренко. Глава государства подписал соответствующий указ, сообщает его пресс-служба.

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Согласно сообщению, президент назначил Петренко стипендию 28 июня этого года. Однако в июле спортсмен выступил на ледовом шоу "Аленький цветочек" в Сочи, несмотря на развязанную Российской Федерацией жестокую войну против Украины.

Его поступок был осужден Национальным олимпийским комитетом и Украинской федерацией фигурного катания (УФФК).

Кроме того, отметили в ОП, Петренко прекратил участие в учебно-тренировочном процессе, подготовке спортсменов для национальных сборных команд по олимпийским видам спорта и деятельности по развитию общественного физкультурно-спортивного движения.

"Учитывая указанное, УФФК внесла в Министерство молодежи и спорта представление о лишении его государственной стипендии", – сказано в сообщении.

Петренко стал первым олимпийским чемпионом независимой Украины – в 1992 году в Альбервиле он выиграл золото по фигурному катанию в составе Объединенной команды (представляла спортсменов из бывшего СССР).

Вадим Ребрина

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