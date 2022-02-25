Зеленский – Москве: Чем быстрее начнется разговор, тем меньше будут потери самой России

В 07:10 президент Владимир Зеленский записал утреннее обращение к украинцам и немного к западным партнерам. Текст обращения президента:

"Второе утро масштабной войны. В четыре часа российские силы продолжили наносить ракетные удары по территории Украины.

Они говорят, что гражданские объекты для них вроде бы не мишень. Но это очередная их ложь. На самом деле они не различают, в каких районах действовать.

Под российским ударом, как и вчера, все равно находятся военные и гражданские. Цель этой атаки – давление на общество. Отмечаю: не просто на власть, а на всех украинцев. И сегодня еще больше, чем вчера.

Наши ребята – все защитники Украины – не дали врагу реализовать оперативный замысел вторжения в первый день. Украинцы демонстрируют настоящий героизм. В большинстве направлений неприятеля остановили.

Поэтому атака России продолжается из расчета, что наши силы устанут. Но никто не устает.

Силы противовоздушной обороны Украины защищают наше небо. Настолько, насколько это возможно. Авиация врага подло действует над жилыми кварталами, в том числе столицы.

Ужасные взрывы в утреннем небе над Киевом, бомбардировки, попадания в жилой дом, пожар – все это напоминает первое такое же нападение на нашу столицу, которое произошло в 1941 году.

Сегодня утром мы защищаем наше государство наедине, как и вчера. Самые мощные силы мира наблюдают издалека.

Убедили ли Россию вчерашние санкции? Мы слышим в своем небе и видим на своей земле, что этого недостаточно. Чужие войска все еще пытаются активизироваться на нашей территории.

Только солидарность и решительность украинцев способна сохранить нашу свободу и защитить государство. Армия, пограничники, Национальная гвардия, полиция, разведка, Силы территориальной обороны – все выполняют свои задачи по максимуму.

Очень важно, чтобы сегодня наши люди продемонстрировали также максимальную выдержку и взаимоподдержку. Заботьтесь о своих родных и близких, но не забывайте также о людях рядом с вами. Тех, кто одинок, кто постарше. Помогайте с продуктами. Помогайте найти укрытие, когда действует воздушная тревога. Помогите с доступом к проверенной официальной информации.

Останавливайте врага везде, где видите. Судьба Украины зависит только от украинцев. Никто другой, кроме нас самих, не будет управлять нашей жизнью. Мы на своей земле, за нами – правда. Уничтожить наш характер не получится. Ракеты "Калибр" беспомощны против свободы.

России все равно придется говорить с нами. Говорить о том, как закончить боевые действия и остановить это вторжение. Чем быстрее разговор начнется, тем меньше будут потери самой России.

Как я уже сказал, сегодня ночью начали бомбить жилые кварталы. Это все напоминает 1941 год. Гражданам Российской Федерации, которые выходят на протесты, мы вас видим. А это значит, вы нас услышали. Это значит, что вы нам верите. Боритесь за нас. Боритесь против войны.

Защищаемся! Не останавливаемся! Слава Украине!"

Евгений Пилипенко

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