Зеленский: Мы не заинтересованы воевать на территории России, немцам не стоит бояться

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не заинтересована воевать на территории России, а только выгнать оккупантов со своей земли, именно для этого необходимо наступательное оружие. Об этом он сказал в интервью Sky News.

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"Мы имеем право наступать на наши территории. Мы не воюем на территории России, потому что мы не заинтересованы, просто у нас нет заинтересованности в этом, потому что война, где бы это ни было, – это потеря людей. Для меня люди — номер один, поэтому я не хочу воевать на территории России. Я хочу, чтобы они поскорее прекратили войну и ушли с нашей территории. Если их не будет на нашей территории, война закончится", – сказал президент.

"Немцы колеблются, что это наступательное оружие. Сомневаться не надо, бояться не надо", – добавил он.

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Вадим Ребрина

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