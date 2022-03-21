Зеленский: Мы обязательно собъем лётчика, который скидывает бомбы на мирных жителей

Российская авиация скинула очередную бомбу на укрытие в блокадном Мариуполе, в котором прятались от обстрелов и бомбордировок около 400 людей.

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Авиадудар пришелся на школу исскуств, в которой не было военных позиций. Преимущественно там были женщины, дети и люди зрелого возраста. До сих пор неизвестно какое количество людей остается под завали и сколько выживших.

"Но знаем, что того летчика, который сбросил бомбу, мы обязательно собьем. Как уже сбили около сотни других таких же массовых убийц", – заявил в своем обращении Президент Зеленский.

Президент подчеркнул, что российские военные получать только одно наказание: вечный подвал.

"Навечно под бомбами. Навечно без еды, воды и тепла. За все, что они сделали против наших людей, обычных украинцев. Против мирных людей. В Ахтырке и Харькове, в Бородянке и Чернигове. В Волновахе и Мариуполе. И во многих других наших отважных городах", – отметил Владимир Зеленский.

Анна Чуданова

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