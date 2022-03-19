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Зеленский наградил защитников Мариуполя: Это тяжелое испытание для всей Украины

Цей матеріал також доступний українською
19.03.2022, 01:57
Зеленский наградил защитников Мариуполя: Это тяжелое испытание для всей Украины - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба ОП)

Президент Владимир Зеленский присвоил звание "Герой Украины" командиру 36-й отдельной бригады морской пехоты Полковнику Баранюку Владимиру и командиру отдельного отряда спецназначения "Азов" майору Прокопенко Денису. Они защищают блокадный Мариуполь, говорится в видеообращении Зеленского.

Зеленский также поблагодарил каждого защитника и защитницу Мариуполя. А именно: 36 отдельной бригаде морской пехоты, 501 отдельный батальон морской пехоты, 1 отдельный батальон морской пехоты, 12 бригада Национальной гвардии и отряд спецназа "Азов".

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"Я хочу сегодня отдельно и искренне выразить благодарность каждому защитнику нашего крепкого Мариуполя. Наш героический город, который переживает наибольшее испытание в своей истории, в истории Украины", – заявил Зеленский.

Александр Мясищев
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мариуполь Азов российское вторжение
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