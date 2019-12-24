Зеленский назначил Арахамию секретарем Национального инвестсовета

Давид Арахамия (Фото: LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский утвердил новый состав Национального инвестиционного совета. Его секретарем стал глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия. Соответствующий указ опубликован на сайте ОП.

Заместителем Арахамии президент назначил замглавы ОП Юлию Ковалив. Советником секретаря стал Бесик Сихарулидзе.

В состав совета введены спикер Рады Дмитрий Разумков, министр энергетики Алексей Оржель и министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Утверждены в персональном составе совета премьер-министр Алексей Гончарук, замглавы Офиса президента Игорь Жовква, министр юстиции Денис Малюська, министр развития экономики Тимофей Милованов, а также гендиректор компании POSCO International Corp. (Южная Корея) Ким Янг-Сан.

Этим же указом Зеленский вывел из состава совета главу МИД Вадима Пристайко, экс-вице-премьера Степана Кубива, экс-министра юстиции Павла Петренко и экс-премьера Владимира Гройсмана.