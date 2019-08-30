Зеленский назначил нового гендиректора Укроборонпрома

Айварас Абромавичус (фото - Анастасия Диденко)

Президент Владимир Зеленский уволил генерального директора государственного концерна Укроборонпром Павла Букина и назначил на эту должность Айвараса Абромавичуса. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

"Назначить Абромавичуса Айвараса генеральным директором Государственного концерна Укроборонпром", - говорится в указе №641/2019.

Предварительно президент указом №640/2019 уволил Павла Букина с должности главы госконцерна.

Кроме того, согласно указу №639/2019, прекращены полномочия Абромавичуса как члена наблюдательного совета Укроборонпрома.

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