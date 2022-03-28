Зеленский назвал коллаборантов "феноменальными дураками": Оккупанты и своих-то бросают

Президент Владимир Зеленский обратился к лицам, которые идут на сотрудничество с российскими оккупантами на временно захваченных территорий.

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Президент назвал коллаборантов "феноменальными дураками".

"И тем феноменальным дуракам, которые пытаются сотрудничать с русскими войсками, я хочу напомнить, что они и своих-то бросают. Что они сделают с чужими предателями? Сказал бы им: подумайте. Но знаю, что думать таким людям нечем. Иначе и предателями не стали бы", – сказал Зеленский.

Президент поблагодарил украинцев в Херсоне, в Каховке, в Славутиче и других городах, которые не перестают сопротивляться оккупантам.

"Если оккупанты временно зашли в украинские города, значит только то, что им придется выйти", – сказал Зеленский.

Наталия Медведева

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