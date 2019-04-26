Зеленский не намерен встречаться с Путиным лично - Квасьневский

Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Экс-президент Польши Александр Квасьневский сообщил, что Владимир Зеленский, победивший на президентских выборах, не намерен встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным с глазу на глаз - только в пределах нормандского формата. Об этом пишет Укринформ.

"Зеленский сказал нам, что не хочет говорить с Путиным один на один, а начать переговоры с ним в рамках нормандского формата, то есть вместе с канцлером Германии и президентом Франции", - сказал Квасьневский.

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Квасьневский добавил, что с Зеленским он встретился за неделю до второго тура выборов, где также присутствовали экс-глава МИД Швеции Карл Бильдт, бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен и экс-президент Европарламента Пат Кокс.

До начала предвыборного процесса в Украине, а также в ходе процесса Зеленский выражал готовность встретиться с Путиным лично.