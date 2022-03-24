Зеленский: Никогда не говорите нам, что наша армия не отвечает стандартам НАТО

Во время своей речи на экстренном саммите НАТО президент Владимир Зеленский призвал забыть о том, что армия Украины якобы не соответствует стандартам НАТО.

"После такого месяца войны. После такой войны против России. Больше, прошу, никогда, никогда не говорите нам, что наша армия не отвечает стандартам НАТО.

Мы показали, на что способны наши стандарты. И как много мы можем дать общую безопасность в Европе и мире. Как много мы можем сделать для защиты от агрессии против всего, что мы ценим. Чем вы дорожите.

Но НАТО еще предстоит показать, что Североатлантический союз может сделать. Для спасения людей. Показать, что это действительно мощное оборонное объединение в мире.

И мир ждет. И Украина очень ждет. Ожидает реальных действий. Реальные гарантии безопасности. От тех, чье слово стоит доверия. И чьи действия могут сохранять мир. По-настоящему", – сказал Владимир Зеленский.

Дмитрий Смирнов

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