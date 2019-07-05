Зеленский о брате главы Донецкой ОГА "из ДНР": Такой же украинец

Павел Кириленко (фото - Facebook Кириленко)

Президент Украины Владимир Зеленский представил нового главу Донецкой военно-гражданской администрации Павла Кириленко и прокомментировал информацию о его "брате из ДНР". Об этом он заявил сегодня в ходе визита в Краматорск Донецкой области.

Зеленский отметил, что "сейчас под микроскопом любые мои назначения", поэтому готов ответить на вопросы. "Но надо помогать человеку и обязательно дать шанс", - добавил он.

Зеленский отметил, что видел информацию о том, что "брат Паши работает где-то в ДНР, служит".

"Я понимаю, что ему неудобно об этом говорить. Давайте я скажу. Очень важная ситуация. Мы все понимаем, что там живут такие же украинцы, как и мы. Мы должны это помнить", - сказал Зеленский.

Он сообщил, что семья Кириленко (родители и брат) живет на оккупированной территории.

"А что касается брата - я знаю, что для Паши это больной вопрос, поэтому я взял на себя смелость об этом сказать. С братом человек не разговаривает по политическим разногласиям. Сам Паша покинул ту территорию, находится и работает в Украине с первых дней оккупации наших территорий... И попрошу не делить нас на своих и чужих людей, которые живут на временно оккупированных территориях. Они такие же украинцы, дефектов у них нет", - сказал Зеленский.

В базе сайта Миротворец боевиком ДНР указан человек по имени Евгений Кириленко. Он на два года старше Павла Кириленко, имеет одинаковое с ним отчество, и был зарегистрирован в той же макеевской квартире, что и Павел.