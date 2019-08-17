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Зеленский о пожаре в Одессе: Ответит владелец

Зеленский о пожаре в Одессе: Ответит владелец - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
17.08.2019, 11:41

Президент заявил, что за пожар должен ответить владелец отеля, и обещал лично проследить "за соблюдением норм закона и справедливости"

Президент Владимир Зеленский "назначил виновного" в пожаре отеля "Токио Стар" в Одессе: по его мнению, за пожар должен ответить перед законом владелец отеля. Об этом Зеленский сообщил в Facebook.

"Ответят не только непосредственные виновники пожара. Ответит Вадим Черный, собственник так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости", - заявил Зеленский.

Президент высказал соболезнования родным и близким погибших. Он поблагодарил спасателей, полицию и одессита, который "приютил спасенных постояльцев".

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Владимир Зеленский одесса пожар
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