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Зеленский о риске вторжения Беларуси: Их военные понимают, что погибнут в Украине

Цей матеріал також доступний українською
24.03.2022, 15:00
Зеленский о риске вторжения Беларуси: Их военные понимают, что погибнут в Украине - Фото
Владимир Зеленский (скриншот видео)

"Время покажет" – такой ответ дал президент Владимир Зеленский на вопрос итальянского издания La Repubblica о риске вторжения армии Беларуси в Украину в помощь российским оккупантам.

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По словам главы государства, Вооруженные силы Украины готовы к любому сценарию, так как "это не вопрос веры, прогнозов и так далее, это вопрос вероятной угрозы и нашей готовности к ней".

Он напомнил итальянцам, что Беларусь с первых дней полномасштабного вторжения РФ стала базой для российской армии.

"Но, по нашим данным, многочисленные беларуские военные массово отказываются от перспективы воевать в Украине. Они понимают, что погибнут здесь. Понимает ли это в полной мере руководство Беларуси, не пересечет ли оно ту линию, которая называется государственной границей, – время покажет", – подчеркнул Зеленский.

  • Беларусь диктатора Лукашенко стала для России плацдармом для вторжения в Украину: с ее территории заходят войска, летят самолеты и ракеты.
  • В Беларуси кто-то частично вывел из строя железнодорожное сообщение с Украиной.

Читайте мнение: "Платят лучше, но не долго": Война в Украине и революция в головах беларуских силовиков

Евгений Пилипенко
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Владимир Зеленский беларусь вторжение
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