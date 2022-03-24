Зеленский о риске вторжения Беларуси: Их военные понимают, что погибнут в Украине

"Время покажет" – такой ответ дал президент Владимир Зеленский на вопрос итальянского издания La Repubblica о риске вторжения армии Беларуси в Украину в помощь российским оккупантам.

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По словам главы государства, Вооруженные силы Украины готовы к любому сценарию, так как "это не вопрос веры, прогнозов и так далее, это вопрос вероятной угрозы и нашей готовности к ней".

Он напомнил итальянцам, что Беларусь с первых дней полномасштабного вторжения РФ стала базой для российской армии.

"Но, по нашим данным, многочисленные беларуские военные массово отказываются от перспективы воевать в Украине. Они понимают, что погибнут здесь. Понимает ли это в полной мере руководство Беларуси, не пересечет ли оно ту линию, которая называется государственной границей, – время покажет", – подчеркнул Зеленский.

Беларусь диктатора Лукашенко стала для России плацдармом для вторжения в Украину: с ее территории заходят войска, летят самолеты и ракеты.

В Беларуси кто-то частично вывел из строя железнодорожное сообщение с Украиной.

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Евгений Пилипенко

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