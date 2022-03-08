Зеленский об ОРДЛО: Мы могли бы найти компромисс о том, как они будут дальше жить

Украина могла бы вести переговоры с Кремлем и найти компромисс о том, как ей жить дальше с временно оккупированными районами Донбасса, но вопрос "гораздо сложнее", потому что неизвестно, что об этом думают люди свободной Украины и тех территорий. Так президент Владимир Зеленский ответил на вопрос ABC World News Tonight о том, насколько неприемлемы нынешние требования Кремля.

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Россия требует от Украины отказа от НАТО, признания захваченного ею Крыма частью России, а временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях – "государствами".

"Я говорю о гарантиях безопасности. Что касается пунктов относительно временно оккупированных территорий, этих непризнанных республик, которые никто не признал, кроме России, мы могли бы вести переговоры и найти компромисс о том, как они будут дальше жить", – ответил президент.

Затем он добавил, что для него важно, – а люди на тех территориях, хотят ли они быть частью Украины? И кто в Украине скажет, что он хочет, чтобы эти территории были с нами?

"Вопрос гораздо труднее, чем просто признание этих "республик". Это очередной ультиматум, а мы не готовы к ультиматумам", – заявил Зеленский.

По его мнению, российскому лидеру Владимиру Путину нужно начать диалог и "выйти из того информационного пузыря, в котором он находится".

"Он получает информацию, и мы не знаем, насколько она реалистична. Похоже, что ему просто замыливают глаза", – резюмировал президент.

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Евгений Пилипенко

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