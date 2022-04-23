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Зеленский об отказе Грузии от санкций против РФ: Какая экономика? Скоро дойдут до Тбилиси

Цей матеріал також доступний українською
23.04.2022, 20:50
Зеленский об отказе Грузии от санкций против РФ: Какая экономика? Скоро дойдут до Тбилиси - Фото
Владимир Зеленский (скриншот)

Президент Владимир Зеленский упрекнул грузинские власти в нежелании вводить санкции против РФ и заявил, что посол Украины будет возвращен в Тбилиси, как только будет ощущаться поддержка Украины грузинскими лидерами. Об этом Зеленский сказал в ходе пресс-конференции для представителей украинских и международных СМИ.

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"Скажу вам откровенно. И в принципе я могу быть откровенен с грузинами, потому что мы братские народы, и я действительно не понимаю позицию лидеров вашего государства. Да, я не понимаю. И потому я так болезненно это воспринимаю. Я считаю, что это того не стоит – то, на что они идут", – сказал Зеленский, имея ввиду отказ Грузии вводить санкции против РФ. "Эти копейки".

Он подчеркнул, что при этом сами грузины оказывают Украине поддержку уже много лет, в том числе и сейчас – они предоставляют гуманитарную помощь, выходят на проукраинские митинги в Тбилиси.

Зеленский упрекнул грузинские власти в отказе вводить санкции якобы ради сохранения экономики: "Какая экономика? Уже они отобрали часть территории Грузии. Почти дошли до Тбилиси. Все это того не стоит. Я так считаю".

Отвечая на вопрос грузинской журналистки об отзыве украинского посла из Грузии, президент сказал, что "мы обязательно вернем посла в дружественную Грузию, как только мы будем чувствовать поддержку Украины со стороны лидеров вашей власти".

Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский война Грузия
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