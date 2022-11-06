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Зеленский обсудил с фон дер Ляйен макрофинансовую поддержку на 18 млрд евро на 2023 год

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06.11.2022, 17:40
Зеленский обсудил с фон дер Ляйен макрофинансовую поддержку на 18 млрд евро на 2023 год - Фото
Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен (Фото - ОП)

Президент Владимир Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сотрудничество ЕС с Украиной, в том числе вопросы макрофинансовой поддержки. Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

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"Обсудил с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен
макрофинансовую помощь для Украины на текущий и 2023 год", – написал президент.

Он также сообщил, что в разговоре обсуждались "важность продолжения зерновой инициативы по глобальной продовольственной безопасности" и усиление санкций в отношении Ирана, который поддерживает агрессию России против Украины.

В официальном сообщении Еврокомиссии об этом разговоре говорится, что на этой неделе Еврокомиссия предложит существенный финансовый пакет от ЕС в размере до 1,5 млрд евро в месяц на общую сумму до 18 млрд евро, "что внесет значительный вклад в покрытие потребностей Украины в финансировании на 2023 год".

"Поддержка в виде очень льготных долгосрочных кредитов с покрытием процентных расходов должна способствовать реформам в Украине и ее пути к членству в ЕС", – сказано в сообщении.

Также утверждается, что финансовый пакет ЕС должен сопровождаться аналогичной поддержкой со стороны других крупных доноров.

  • 20 сентября Совет ЕС одобрил выделение 5 млрд евро макрофина для Украины. Полученные 18 октября 2 млрд евро – первый транш из этой суммы. Еще 2,5 млрд евро ожидаются в ноябре, 500 млн – в декабре.
  • 25 октября фон дер Ляйен официально объявила, что ЕС будет ежемесячно выделять Украине по 1,5 млрд евро для финансирования дефицита государственного бюджета.

Читайте также: Украине нужно еще 1,5 трлн грн, но Запад не дает гарантий. Как будем выживать в 2023 году

Сергій Бережний
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Владимир Зеленский евросоюз урсула фон дер ляйен еврокомиссия макрофинансовая помощь
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