Зеленский объяснил, почему министром образования может стать экс-регионал

Дмитро Табачник вручає нагороду Сергію Шкарлету. Фото зі старих урядових архівів

Президент Владимир Зеленский заявил, что на должность министра образования и науки претендуют как минимум четыре кандидата, один из которых — бывший член Партии регионов, ректор Черниговского технологического университета Сергей Шкарлет. Об этом Зеленский рассказал на встрече с журналистами в резиденции "Залесье".

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"Александра Антонюк, есть кандидатура. Я считаю, что она очень хорошая, и могла бы возглавить именно направление науки. Она может быть министром", - сказал президент.

Зеленский рассказал, что встретился с ректорами украинских вузов, и они назвали ему три кандидатуры: ректора Черниговского технологического университета Сергея Шкарлета, руководителя аппарата Офиса президента Алексея Днепрова и депутата от Слуги народа, главу комитета Рады по вопросам образования Сергея Бабака.

По поводу Шкарлета он сказал, что тот действительно был членом Партии регионов. "Он сказал: ну слушай, тогда всех учителей загоняли в Партию регионов... Он сам в 2013 году вышел из партии, потому что внутренне человек был против этого", - сказал Зеленский.

На реплику журналистки о том, что после этого Днепров баллотировался от БПП, президент ответил: "Ну баллотировался. Я вам рассказываю, как есть. Мне кажется, если мы полгода ищем министра образования, надо на чем-то сосредоточиться".

Зеленский отметил, что партия Слуга народа поддержала бы Бабака, но для этого "он должен определиться".

На среду у президента запланирована поездка в Чернигов, где он собирается посетить университет, пообщаться со студентами, чтобы "понять, что он (Шкарлет, - ред.) за человек".

По информации LIGA.net Зеленский убеждает депутатов СН поддержать именно Шкарлета. Мы собрали для вас досье на него.