Зеленский: Отказ помогать Украине не гарантирует, что от ядерного оружия РФ укроешься

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны, которые не помогают Украине в войне с Россией, тоже не могут укрыться от ядерного оружия РФ. Об этом он сказал в интервью программе 60 Minutes американского телеканала CBS.

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По его словам, некоторые страны прикрываются политическими заявлениями о том, что они не могут помочь Украине, потому что может начаться ядерная война.

"Никто на сегодняшний день в мире не может прогнозировать, что будет делать Россия, несмотря на то, идет ли война в Украине, или не идет война в Украине. Никто не может этого прогнозировать", – сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что если Россия будет продвигаться территорией Украины дальше, она может дойти и до границ с Европой, что сделает РФ еще менее прогнозируемой.

"Я не считаю, что за этим можно спрятаться, за тем, что, не помогая Украине, ты укроешься от ядерного оружия Российской Федерации", – подчеркнул он.

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Наталия Фреик

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