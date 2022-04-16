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Зеленский отреагировал на разные прогнозы "когда закончится война" в Украине

Цей матеріал також доступний українською
16.04.2022, 00:26
Зеленский отреагировал на разные прогнозы
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба ОП)

В новом обращении к украинскому народу президент Владимир Зеленский отреагировал на сообщения в СМИ с версиями, как долго может продолжаться война.

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"Одни говорят, что несколько недель. Другие говорят, что несколько лет. Кто-то говорит, что война будет продолжаться до конца этого года. А кто-то советует готовиться к постоянной конфронтации с Россией, пока она будет существовать", – пересказывает президент разные версии.

Зеленский подчеркивает, что для подобных прогнозов требуется гораздо больше информации и более глубокий анализ для того, чтобы понимать и знать намерения и возможности российской армии.

Особенно следует учитывать эффективность инструментов влияния на Россию, которые применяет Украина и вся антивоенная коалиция против агрессии РФ, говорит президент.

И заявляет, что окончание войны напрямую зависит от усиленной помощи партнеров.

"Я всегда говорю нашим партнерам, что наступление мира напрямую зависит от объема их помощи. Зависит буквально то, сколь еще украинцев и украинок успеют убить оккупанты. Если кто-то говорит, год или годы, то я вам отвечаю, в ваших силах сделать войну значительно короче!", – сакцентировал президент.

По его мнению, ускорение мира состоит в активных действиях партнеров и выполнении их обещаний. В частности, чем быстрее мир предоставит необходимое оружие, финансовую помощь, введет нефтяное эмбарго против России и полностью блокирует банковский сектор РФ, тем быстрее закончится война.

Анна Чуданова
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Зеленский российская агрессия против Украины когда закончится война
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