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Зеленский ответил на петицию о создании Пантеона Героев Украины

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28.04.2023, 17:37
Зеленский ответил на петицию о создании Пантеона Героев Украины - Фото
Владимир Зеленский (Фото - ОП)

Президент Владимир Зеленский согласился с актуальностью создания в Киеве Национального Пантеона Героев Украины на территории парка Аскольдова Могила и поручил премьер-министру Денису Шмыгалю обеспечить проработку петиции органами исполнительной власти совместно с Киевской городской военной администрацией. Об этом говорится в ответе президента на петицию.

"Поставленный в петиции вопрос считаю актуальным в контексте сохранения исторической памяти нашего народа, консолидации и сплочения украинского общества вокруг идеи отстаивания государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", – отметил Зеленский.

Он назвал создание мемориального комплекса украинских героев одной из важных общенациональных задач, над реализацией которой работа уже ведется.

Так, в частности, создан организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий по созданию мемориала украинских героев и утвержден его персональный состав, сообщил президент.

Сейчас Министерство культуры совместно с Украинским институтом национальной памяти прорабатывает проект концепции Мемориала украинских героев.

"Учитывая изложенное, мною принято решение направить петицию премьер-министру Д.Шмыгалю с просьбой поручить центральным органам исполнительной власти совместно с Киевской городской военной администрацией основательно проработать поднятый в ней вопрос, провести профессиональные и общественные консультации и в установленный срок аргументированно проинформировать автора петиции и Офис президента о результатах", – говорится в ответе Зеленского.

  • 22 марта парамедик, депутат Киевсовета и невеста погибшего воина Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи) Алина Михайлова зарегистрировала на сайте президента петицию о создании Национального Пантеона Героев Украины на территории парка Аскольдова Могила в Киеве.

Читайте также: Стало известно, когда в Киеве откроют Национальное военное кладбище

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский петиция мемориал пантеон героев аскольдова могила
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