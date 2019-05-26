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26.05.2019, 15:59

Зеленский ответил на пикет против него в Ровно: Их не задерживали

Зеленский ответил на пикет против него в Ровно: Их не задерживали - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)

Двое молодых людей вышли на акцию за импичмент президента Владимира Зеленского и были доставлены в отделение полиции

Президент Владимир Зеленский сказал, что 25 мая в центре Ровно не задерживали 20-летнего парня и 16-летняя девушку, которые вышли на площадь с плакатами "Украина – вне закона", "импичмент президенту", "не кумовство, а по-братски". Об этом глава государства написал в своем Facebook.

"Выяснил ситуацию о якобы задержании парня и девушки, которые устроили против меня протест в Ровно. Никакого задержания не было, но правоохранители могли действовать мягче. В полиции проведут служебную проверку", - заявил он, призвав МВД "не принимать меры против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок. "Критики не боюсь", - добавил он.

Сегодня, 26 мая, в полиции Ровнеской области заявили, что правоохранители действовали согласно закону, но внутрення проверка и беседа с ними будет проведена.  

Как сообщили UA:Ровно в местной полиции, двое молодых людей "вышли на несанкционированный митинг" и их пригласили в отделение, а не задерживали. На них составлен админпротокол по статье за нарушение порядка и организации уличных собраний. На мать несовершеннолетней девушки составили админпротокол за "невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей".

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Теги: Владимир Зеленский, задержание, митинг, ровно, импичмент
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