Зеленский – партнерам: Невозможно сбивать ракеты пулеметами и спасти Мариуполь без танков

Украинские военные не могут сбивать ракеты российских оккупантов без самолетов, заблокированный Мариуполь невозможно спасти без танков. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в видеообращении ночью 26 марта.

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Президент рассказал, что вчера в Польше министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр обороны Алексей Резников обсуждали с международными партнерами жизненно важные для Украины вопросы.

Переговоры, по словам Зеленского, касались того, в чем Украина действительно нуждается, пока продолжается "этот пинг-понг" – кто и как должен передать нам самолеты и другие инструменты защиты.

"Украина не может сбивать российские ракеты из дробовиков, из пулеметов, которых слишком много в поставках. А деблокировать Мариуполь невозможно без достаточного количества танков, другой бронетехники и обязательно самолетов", – сказал президент.

Зеленский отметил, что об этом знают все защитники Украины, все защитники Мариуполя и все тысячи его жителей, которые сейчас умирают там в блокаде.

Он добавил, что о жизненно важной потребности Украины в этом оружии знают и в мире – в США, в Европе.

"Мы сказали всем. И это должны знать как можно быстрее и больше людей на земле. Чтобы все понимали, кто и почему просто побоялся предотвратить эту трагедию. Просто побоялся принять решение. Жизненно важное", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что украинская армия захватила определенное количество российских танков, которые военное командование РФ не устает посылать.

"Но все же народы мира точно не поймут, если поле боя в Украине станет большим поставщиком танков для защиты свободы в Европе, чем наши партнеры", – заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что позиция Украины должна быть услышана, и это не только украинская позиция – так думает абсолютное большинство населения Европы, большинство европейцев.

"Если кто-то не верит, пусть посмотрит на актуальный опрос общественного мнения в мире. А если не хотите слышать позицию людей, то услышьте удары российских ракет, бьющих совсем рядом с польской границей. Или вы ждете грохота российских танков?", – сказал Зеленский.

Наталия Медведева

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