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Зеленский подарил королю Бельгии обломок российского Су-25

Цей матеріал також доступний українською
10.02.2023, 16:46
Зеленский подарил королю Бельгии обломок российского Су-25 - Фото
Владимир Зеленский и король Бельгии Филипп (Фото - Twitter Belgian Royal Palace)

В ходе визита в Бельгию президент Украины Владимир Зеленский встретился с королем Филиппом I и подарил ему фрагмент сбитого в Украине российского самолета Су-25. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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На обломках самолета украинские пилоты написали "Вместе победим".

В своем сообщении он также поблагодарил короля, правительство Бельгии и бельгийцев за поддержку Украины с первых дней полномасштабной войны.

Отдельно поблагодарил за помощь украинцам, которые из-за войны были вынуждены временно покинуть дом, но нашли убежище в Бельгии.

Мілана Головань
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Владимир Зеленский бельгия су-25 король Филипп
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