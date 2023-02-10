Зеленский подарил королю Бельгии обломок российского Су-25

В ходе визита в Бельгию президент Украины Владимир Зеленский встретился с королем Филиппом I и подарил ему фрагмент сбитого в Украине российского самолета Су-25. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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На обломках самолета украинские пилоты написали "Вместе победим".

В своем сообщении он также поблагодарил короля, правительство Бельгии и бельгийцев за поддержку Украины с первых дней полномасштабной войны.

Отдельно поблагодарил за помощь украинцам, которые из-за войны были вынуждены временно покинуть дом, но нашли убежище в Бельгии.

9 февраля 2023 года король Филипп встретился с Зеленским по завершении саммита Евросоюза.

Мілана Головань

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