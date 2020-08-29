Зеленский подписал закон о повышении минимальной зарплаты

Дополнительные расходы, говорят в ОП, покроют за счет экономии бюджетных расходов на обслуживание госдолга

Президент Владимир Зеленский подписал закон о повышении с 1 сентября 2020 года минимальной заработной платы до 5000 гривень. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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В ОП отметили, что Зеленский инициировал этот закон с целью улучшения качества жизни граждан за счет повышения уровня доходов работающего населения.

На Банковой напомнили, что повышение "минималки" с сентября текущего года является первым этапом, вторым станет повышение с 2021 г до 6000 грн, а в течение 2021 г минимальная зарплата должна вырасти до 6500 грн.

"Дополнительные расходы на оплату труда из-за повышения размеров минимальной зарплаты и должностного оклада работника 1-го тарифного разряда ЕТС обеспечены за счет экономии бюджетных расходов, предусмотренных в бюджете на обслуживание государственного долга", - сказано в сообщении.

В июле Кабмин утвердил график повышения минимальной зарплаты с 4723 грн до 6500 грн в три этапа.

В начале августа президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроект о повышении с 1 сентября минималки до 5 000 грн.

В Минфине заявляют, что повышение минималки всего на 300 грн обойдется бюджету в 3 млрд грн за три месяца.

Верховная Рада 25 августа изменила госбюджет для повышения размера минимальной зарплаты до 5000 грн с 1 сентября. С 1 сентября минимальная заработная плата в Украине в месячном размере вырастет с 4723 грн до 5000 грн.

26 августа Кабинет министров повысил должностные оклады работникам бюджетной сферы в связи с повышением минимальной зарплаты с 1 сентября 2020 года. Должностной оклад работника первого тарифного разряда единой тарифной сетки (ЕТС) устанавливается в размере 2225 грн (44,5% к размеру минимальной зарплаты в 5000 грн).

Вадим Ребрина

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