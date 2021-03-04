Зеленский подписал закон о введении электронных трудовых книжек

Президент Владимир Зеленский подписал закон об учете трудовой деятельности работника в электронной форме, который Рада приняла 5 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Документ вводит учет трудовой деятельности работников в электронной форме, использование этих сведений для подтверждения имеющегося стажа работы для заключения трудового договора, назначения пенсий и тому подобное.

Согласно принятому закону, ведение учета трудовой деятельности будет полностью проходить в электронной форме с 2025 года. До этого времени действует переходной период, когда параллельно будут использоваться как бумажные, так и электронные варианты трудовой книжки.

Данные электронной трудовой книжки будут использоваться в том числе и для автоматического определения размера пенсии по возрасту без личного обращения человека в Пенсионный фонд. При этом сохраняется возможность отложить выход на пенсию, если человек продолжает работать и после достижения пенсионного возраста. В этом случае размер будущей пенсии будет увеличиваться на 0,5-0,7%.

При автоматическом расчете пенсии электронная система будет давать рекомендации о наиболее выгодном варианте и дате назначения пенсии.

В ноябре 2019 года Кабмин инициировал введение электронной трудовой книжки и автоматического начисления пенсий. Тогда отмечалось, что на официальном портале электронных услуг Пенсионного фонда появился сервис "Электронная трудовая книжка", в котором есть записи о трудовом стаже граждан начиная с 2011 года.

5 февраля 2021 года депутаты Рады 265 голосам приняли во втором чтении законопроект об учете трудовой деятельности работника в электронной форме.

Вадим Ребрина

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