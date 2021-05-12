Зеленский подписал законы о растаможке евроблях

Президент Владимир Зеленский подписал два закона, направленные на временное упрощение механизма растаможивания импортируемых из Европы автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Зеленский подписал законы о внесении изменений в Налоговый (№ 1402-IX) и Таможенный (№ 1403-IX) кодексы.

"Эти законы, принятые Верховной Радой 15 апреля 2021, временно упрощают механизм растаможивания импортируемых из Европы автомобилей, а также способствуют защите окружающей среды от вредных выбросов", – сказано в сообщении.

Согласно документам, бывшие в употреблении автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

Сумма акцизного налога будет зависеть от возраста автомобиля, объема и типа двигателя и не будет зависеть от его стоимости.

Базовая ставка будет колебаться от нуля до €150, и в большинстве случаев стоимость растаможивания не будет превышать €1000. Такие автомобили временно освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной.

По льготному механизму может быть растаможен один автомобиль одной категории одного владельца.

На льготное таможенное оформление дается 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО/ООС смогут воспользоваться льготной растаможкой в течение 270 дней.

Под действие этих законов не попадают транспортные средства, которые не соответствуют экологическим нормам "Евро-2" и выше, происходят из государства-оккупанта (государства-агрессора) или ввезенные с временно оккупированной территории Украины.

Законы вступают в силу со следующего дня после опубликования и вводятся в действие через один месяц со дня вступления в силу.

Подробно о подписанных законах читайте в материале – Растаможка за 1000 евро: Рада снова легализовала евробляхи. На этот раз сработает? Разбор

Вадим Ребрина

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