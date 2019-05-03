Зеленский поговорил с канцлером Австрии

Себастьян Курц (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Избранный президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Австрии Себастьяном Курцом. Об этом Курц сообщил в Twitter.

"Сегодня был дружеский телефонный разговор с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Украина остается важным партнером для Австрии и ЕС, мы будем продолжать активно поддерживать реформы и борьбу с коррупцией", - написал он.

Реклама

Также, добавил Курц, необходимо достичь прогресса в реализации минских соглашений, с полным уважением к территориальной целостности и суверенитету Украины.

Народный депутат Сергей Мищенко зарегистрировал проект постановления о проведении торжественного заседания Верховной Рады, на котором пройдет инаугурация Зеленского.

В проекте постановления предлагают провести заседание 19 мая 2019 года.