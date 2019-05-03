Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
03.05.2019, 18:54

Зеленский поговорил с канцлером Австрии

Зеленский поговорил с канцлером Австрии - Фото
Себастьян Курц (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Курц назвал разговор "дружеским"

Реклама
Реклама

Избранный президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Австрии Себастьяном Курцом. Об этом Курц сообщил в Twitter.

"Сегодня был дружеский телефонный разговор с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Украина остается важным партнером для Австрии и ЕС, мы будем продолжать активно поддерживать реформы и борьбу с коррупцией", - написал он.

Реклама

Также, добавил Курц, необходимо достичь прогресса в реализации минских соглашений, с полным уважением к территориальной целостности и суверенитету Украины.

Народный депутат Сергей Мищенко зарегистрировал проект постановления о проведении торжественного заседания Верховной Рады, на котором пройдет инаугурация Зеленского.

В проекте постановления предлагают провести заседание 19 мая 2019 года. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: Себастьян курц, Владимир Зеленский, австрия
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 