Зеленский поговорил с премьером Словакии: обсудили контрабанду и поездки между странами

Для Украины и Словакии важно наладить совместный пограничный и таможенный контроль, это сделает максимально благоприятным пересечение границы и поможет в борьбе с контрабандой. Об этом говорили по телефону президент Владимир Зеленский и премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, передает пресс-служба Офиса президента.

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Зеленский отметил положительную динамику в уменьшении очередей на украинском-словацкой границе.

"Важно наладить совместный пограничный и таможенный контроль со Словакией. Это также поможет нам в борьбе с контрабандой. Прошу вашего содействия в ускорении заключения соглашения о совместном погранично-таможенный контроль на границе между нашими странами", – отметил президент.

Как отмечается, Зеленский и Хегер обсудили актуальные вопросы транспорта и приграничного сотрудничества.

Зеленский подчеркнул заинтересованность в восстановлении полноценной работы международного аэропорта Ужгород и сказал, что рассчитывает на личную поддержку Хегера в завершении Словакией процедур, необходимых для вступления в силу соглашения по этому аэропорту.

Особое внимание было уделено ситуации с безопасностью на востоке Украины. Глава правительства Словакии выразил обеспокоенность в связи с наращиванием военного присутствия РФ у украинских границ и заверил в твердой поддержке Словакией суверенитета и территориальной целостности Украины.

24 сентября 2020 года Украина и Словакия подписали соглашение о полноценном восстановлении аэропорта в Ужгороде.

В ноябре 2020 года на Закарпатье начался первый этап проектирования нового аэропорта. Для строительства отобрали две локации. Детали – тут.

17 марта Кабмин одобрил соглашение со Словакией о возобновлении работы аэропорта Ужгород.

Наталия Медведева

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