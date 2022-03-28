Зеленский получил словацкую премию имени Александра Дубчека

Словакия вручила президенту Украины Владимиру Зеленскому государственную премию имени Александра Дубчека, сообщил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер. Премия является словацким символом свободы и надежды.

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"Путин решил повторить в Украине то, что Советский Союз сделал в 1968 году в Чехословакии. Он использует военную силу, чтобы подавить человеческое стремление к демократии, – это неприемлемо!" – написал в Twitter премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.

Анна Чуданова

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