Зеленский получил словацкую премию имени Александра Дубчека
28.03.2022, 10:45
Награждения Зеленского премией имени Александра Дубчека Фото: Твиттер Eduard Heger
Словакия вручила президенту Украины Владимиру Зеленскому государственную премию имени Александра Дубчека, сообщил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер. Премия является словацким символом свободы и надежды.
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"Путин решил повторить в Украине то, что Советский Союз сделал в 1968 году в Чехословакии. Он использует военную силу, чтобы подавить человеческое стремление к демократии, – это неприемлемо!" – написал в Twitter премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.
#Slovakia awarded @ZelenskyyUa w/ a #StateAward of Alexander #Dubček –
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