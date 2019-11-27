Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Зеленский поставил задачу: Нажимаешь кнопку - коррупционера нет

Зеленский поставил задачу: Нажимаешь кнопку - коррупционера нет - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Toms Kalnins/ЕРА)
27.11.2019, 11:11

Президент подчеркнул: диджитализация должна "усложнить жизнь" нечестным на руку людям

Президент Владимир Зеленский поставил правительству задачу провести цифровизацию государственных процессов, в том числе и по борьбе с коррупцией. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"И сегодня это самая главная, приоритетная задача для нашего молодого, нового правительства. Просто нажимаешь кнопку – и все, коррупционера нет. И это не взрыв", – рассказал Зеленский.

Президент также подчеркнул, что проект "Государство в смартфоне" должен облегчить жизнь гражданам – и наоборот усложнить ее коррупционерам.

Читайте также: "Хаос сложно оценить". Полгода Зеленского: что президенту удалось, а где он провалился

Напишите нам
коррупция цифровизация Владимир Зеленский диджитализация
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 