Зеленский поставил задачу: Нажимаешь кнопку - коррупционера нет

Владимир Зеленский (Фото: Toms Kalnins/ЕРА)

Президент Владимир Зеленский поставил правительству задачу провести цифровизацию государственных процессов, в том числе и по борьбе с коррупцией. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"И сегодня это самая главная, приоритетная задача для нашего молодого, нового правительства. Просто нажимаешь кнопку – и все, коррупционера нет. И это не взрыв", – рассказал Зеленский.

Президент также подчеркнул, что проект "Государство в смартфоне" должен облегчить жизнь гражданам – и наоборот усложнить ее коррупционерам.

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