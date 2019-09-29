Зеленский поздравил иудеев с Рош-ха-Шана: Счастливого и сладкого!

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Президент Владимир Зеленский поздравил с Новым 5780-ым годом иудеев Украины. Текст поздравления опубликован на сайте главы государства.

Зеленский сказал, что для еврейской общины эти праздничные дни "становятся временем духовного осмысления, добрых дел и настройки на праведную жизнь в году следующем".

Президент напомнил о множестве испытаний, который выпали на долю украинцев и евреев.

"Но трагические события истории сделали всех нас сильнее и милосерднее. Потому что удалось сохранить не только свою национальную идентичность и самобытную культуру, но и получить государственную независимость", - отметил он.

Президент поблагодарил еврейскую общину Украины за активное участие в общественной жизни страны, отметив: "Верю, что мы объединены общей целью - жить в свободной, мирной, демократической и высокоразвитой Украине".

В завершение Зеленский пожелал всем крепкого здоровья и согласия в семьях, а также: "Счастливого и сладкого Нового года!"

Новый год по иудейскому календарю будут встречать в период с 29 сентября по 1 октября. Ежегодные культовые мероприятия по случаю празднования дней Рош-га-Шана будут проходить на могиле цадика Нахмана в Умани Киевской области и в помещении местной синагоги.

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