Зеленский предложил Раде ратифицировать Стамбульскую конвенцию
Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия (Стамбульская конвенция). Законопроект зарегистрирован в парламенте под номером 0157.
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В 2016 году попытка ратифицировать этот документ провалилась из-за прописанных в нем понятий "гендер" и "сексуальная ориентация". Тогда депутаты решили, что сначала нужно подготовить оговорки к конвенции, которые отвечали бы "моральным украинским ценностям".
Зеленский предлагает ратифицировать Стамбульскую конвенцию с отдельным заявлением.
В нем говорится, что целью конвенции является защита женщин и недопущение домашнего насилия, в том числе в отношении мужчин и детей.
Украина не будет рассматривать ни одно из положений конвенции как обязывающее ее к изменению Конституции, Семейного кодекса или других законов относительно институтов брака, семьи и усыновления.
Украина отмечает, что выполнение обязательств Конвенции на временно оккупированных территориях не гарантируется, а любые созданные там органы нелегитимны, их акты, решения и документы недействительны и не создают никаких правовых последствий.
Кроме того, Украина оставляет за собой право не применять положения п. 2 ст. 30 Конвенции (о надлежащей государственной компенсации пострадавшим от домашнего насилия) до приведения национального законодательства в соответствие.
- Против ратификации Стамбульской конвенции неоднократно выступал Совет церквей Украины. Там считают, что в ней якобы идет навязывание гендерной идеологии, подменяющей "привычное понятие биологического пола". Церковники считают, что это прямой путь к популяризации однополых отношений.
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