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Зеленский предложил Раде ратифицировать Стамбульскую конвенцию

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18.06.2022, 15:49
Зеленский предложил Раде ратифицировать Стамбульскую конвенцию - Фото
Фото: zmina.info

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия (Стамбульская конвенция). Законопроект зарегистрирован в парламенте под номером 0157.

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Стамбульская конвенция – международное соглашение Совета Европы. Она подписана 45 странами и Европейским Союзом. Украина присоединилась к ней в 2011 году, но конвенция до сих пор не ратифицирована Радой.

В 2016 году попытка ратифицировать этот документ провалилась из-за прописанных в нем понятий "гендер" и "сексуальная ориентация". Тогда депутаты решили, что сначала нужно подготовить оговорки к конвенции, которые отвечали бы "моральным украинским ценностям".

Зеленский предлагает ратифицировать Стамбульскую конвенцию с отдельным заявлением.

В нем говорится, что целью конвенции является защита женщин и недопущение домашнего насилия, в том числе в отношении мужчин и детей.

Украина не будет рассматривать ни одно из положений конвенции как обязывающее ее к изменению Конституции, Семейного кодекса или других законов относительно институтов брака, семьи и усыновления.

Украина отмечает, что выполнение обязательств Конвенции на временно оккупированных территориях не гарантируется, а любые созданные там органы нелегитимны, их акты, решения и документы недействительны и не создают никаких правовых последствий.

Кроме того, Украина оставляет за собой право не применять положения п. 2 ст. 30 Конвенции (о надлежащей государственной компенсации пострадавшим от домашнего насилия) до приведения национального законодательства в соответствие.

  • Против ратификации Стамбульской конвенции неоднократно выступал Совет церквей Украины. Там считают, что в ней якобы идет навязывание гендерной идеологии, подменяющей "привычное понятие биологического пола". Церковники считают, что это прямой путь к популяризации однополых отношений.
Андрей Водяный
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верховная рада Стамбульская конвенция Владимир Зеленский ратификация
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