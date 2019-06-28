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28.06.2019, 13:35

Зеленский предоставил гражданство 14 людям, защищавшим Украину

Зеленский предоставил гражданство 14 людям, защищавшим Украину - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

По указу Зеленского 14 паспорта получат 14 иностранцев, которые принимали участие в защите территориальной целостности Украины

Президент Владимир Зеленский предоставил гражданство Украины ряду иностранцев, которые принимали участие в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости государства. Об этом говорится в указе президента N466/2019 от 27 июня.

Украинские паспорта получат 14 человек: Дмитрий Белогорцев, Давид Гачечиладзе, Абдул Джалил, Тачи Джафаров, Рудольф Егоренко, Тенгиз Занадзе, Гиорги Кахниашвили, Валерий Колот, Мераб Концелидзе, Мамука Музашвили, Юрий Савилов, Левани Хуцишвили, Арсланбек Каримов и Юлия Толопа.

Зеленский уточнил, что это первые решения относительно предоставления гражданства лицам, которые защищали Украину, а следующие он примет после поступления данных от Миграционной службы и их рассмотрения.

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Теги: Владимир Зеленский, паспорт
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