Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО 24 марта в видеоформате, сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

"Украина там будет активно участвовать. Как именно – пока определяем. Как минимум, это будет обращение президента, как максимум – полноценное участие, естественно, в видеоформате. Детали участия станут известными в ближайшие дни", – сообщил Никифоров во время телемарафона.

Никифоров рассказал, что Зеленский на саммите будет говорить о необходимости прекратить военные преступления России против украинского населения и гражданской инфраструктуры:

"Это можно сделать несколькими путями – закрыть небо, предоставить Украине мощные средства воздушной обороны и авиацию".

Дмитрий Смирнов

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