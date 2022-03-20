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Зеленский присвоил звание Героя Украины 12 бойцам. Всего за дни войны таких наград 70

Цей матеріал також доступний українською
20.03.2022, 03:32
Зеленский присвоил звание Героя Украины 12 бойцам. Всего за дни войны таких наград 70 - Фото
Владимир Зеленский (фото - ОП)

Президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Герой Украины 12 военнослужащим, восьми из них посмертно. Всего за дни войны такими наградами были отмечены 70 защитников. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении.

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Всего глава государства подписал указ о награждении государственными наградами Украины 161 нашего защитника, из них 40 посмертно. За 24 дня войны 2180 украинцев "награждены орденами, медалями за мужество, за спасение сослуживцев и гражданских, за эффективные действия по обороне нашего государства".

В указе президента указано о присвоении звания Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда"

Лабунскому Александру Николаевичу – старшему солдату (посмертно)

Никонову Николаю Артуровичу – капитану 2 ранга (посмертно)

Норову Андрею Алексеевичу – капитану (посмертно)

Руснику Роману Васильевичу – старшему лейтенанту (посмертно)

Ступницкой Екатерине Викторовне – сержанту (посмертно)

Тарабалки Степан Иванович – майор (посмертно)

Усову Павлу Витальевичу – старшему лейтенанту (посмертно)

Хоменко Андрею Викторовичу – старшему лейтенанту (посмертно)

Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда"

Баранюку Владимиру Анатольевичу – полковнику

Дармограю Роману Анатольевичу – майору

Луценко Александру Дмитриевичу – полковнику

Прокопенко Денису Геннадиевичу – майору.

Яна Катасонова
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Владимир Зеленский война награждение
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