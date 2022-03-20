Зеленский присвоил звание Героя Украины 12 бойцам. Всего за дни войны таких наград 70
Президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Герой Украины 12 военнослужащим, восьми из них посмертно. Всего за дни войны такими наградами были отмечены 70 защитников. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении.
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Всего глава государства подписал указ о награждении государственными наградами Украины 161 нашего защитника, из них 40 посмертно. За 24 дня войны 2180 украинцев "награждены орденами, медалями за мужество, за спасение сослуживцев и гражданских, за эффективные действия по обороне нашего государства".
В указе президента указано о присвоении звания Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда"
Лабунскому Александру Николаевичу – старшему солдату (посмертно)
Никонову Николаю Артуровичу – капитану 2 ранга (посмертно)
Норову Андрею Алексеевичу – капитану (посмертно)
Руснику Роману Васильевичу – старшему лейтенанту (посмертно)
Ступницкой Екатерине Викторовне – сержанту (посмертно)
Тарабалки Степан Иванович – майор (посмертно)
Усову Павлу Витальевичу – старшему лейтенанту (посмертно)
Хоменко Андрею Викторовичу – старшему лейтенанту (посмертно)
Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда"
Баранюку Владимиру Анатольевичу – полковнику
Дармограю Роману Анатольевичу – майору
Луценко Александру Дмитриевичу – полковнику
Прокопенко Денису Геннадиевичу – майору.
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