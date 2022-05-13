Зеленский присвоил звание Героя Украины командиру 55-й отдельной артиллерийской бригады
Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины командиру 55-й отдельной артиллерийской бригады оперативного командования "Восток" Сухопутных войск полковнику Роману Качуру. Об этом он сказал в своем новом видеообращении.
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"Подписал указы о награждении наших защитников. Звание Героя Украины присвоено полковнику Качуру Роману Владимировичу, командиру 55-й отдельной артиллерийской бригады оперативного командования "Восток" Сухопутных войск", – сказал Зеленский.
Согласно тексту указа, Качуру звание Героя Украины присвоено за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
Также ему вручен орден "Золотая Звезда".
Государственными наградами отмечены 269 военнослужащих ВСУ, из них 14 – посмертно.
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