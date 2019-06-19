Зеленский признался, что уже встречался с Ахметовым

Владимир Зеленский (скриншот с видео)

Президент Владимир Зеленский заявил, что встречался с олигархом Ринатом Ахметовым и говорил с ним о возвращении капиталов в Украину. Об этом он сказал во время неформальной встречи с журналистами в Администрации президента, сообщает Украинская правда.

"Да, встречался с Ахметовым. Уже была встреча", - сказал Зеленский.

На вопрос, о чем говорили, президент ответил: "Завтра скажу. Именно завтра, потому что завтра у нас встреча с украинским бизнесом, и я хочу отчитаться, о чем мы говорили и на чем мы настаивали и будем настаивать".

При этом Зеленский счел нужным заверить, что речь не шла о политических договоренностях.

"Это многое, это неполитические вещи, никаких договоренностей. То, что мы отменяем "Роттердам+", все об этом знают, и это будет. И будет демонополизация. И господин Ахметов это слышал, ДТЭК я имею в виду в целом. И все в целом это понимают", - сказал Зеленский.

Он добавил, что сейчас очень важно вкладывать деньги в Украину.

"Наши крупные бизнесмены стали богатыми именно здесь, именно в Украине, поэтому сейчас, мне кажется, надо все эти деньги возвращать и вкладывать в Украину", - сказал президент.

Ранее представитель президента в Кабмине Андрей Герус заявил, что Зеленский планирует подать законопроект в парламент, который заменит формулу Роттердам+ на Роттердам - "чтобы не было формального существования этой формулы".