Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
19.06.2019, 21:00

Зеленский признался, что уже встречался с Ахметовым

Зеленский признался, что уже встречался с Ахметовым - Фото
Владимир Зеленский (скриншот с видео)

Президент заверил, что речь не шла о политических договоренностях

Президент Владимир Зеленский заявил, что встречался с олигархом Ринатом Ахметовым и говорил с ним о возвращении капиталов в Украину. Об этом он сказал во время неформальной встречи с журналистами в Администрации президента, сообщает Украинская правда.

"Да, встречался с Ахметовым. Уже была встреча", - сказал Зеленский.

На вопрос, о чем говорили, президент ответил: "Завтра скажу. Именно завтра, потому что завтра у нас встреча с украинским бизнесом, и я хочу отчитаться, о чем мы говорили и на чем мы настаивали и будем настаивать".

При этом Зеленский счел нужным заверить, что речь не шла о политических договоренностях.

"Это многое, это неполитические вещи, никаких договоренностей. То, что мы отменяем "Роттердам+", все об этом знают, и это будет. И будет демонополизация. И господин Ахметов это слышал, ДТЭК я имею в виду в целом. И все в целом это понимают", - сказал Зеленский.

Он добавил, что сейчас очень важно вкладывать деньги в Украину.

"Наши крупные бизнесмены стали богатыми именно здесь, именно в Украине, поэтому сейчас, мне кажется, надо все эти деньги возвращать и вкладывать в Украину", - сказал президент.

Ранее представитель президента в Кабмине Андрей Герус заявил, что Зеленский планирует подать законопроект в парламент, который заменит формулу Роттердам+ на Роттердам - "чтобы не было формального существования этой формулы".

Отправить:
Распечатать:
Теги: Роттердам+, Владимир Зеленский, ринат ахметов, дтэк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 