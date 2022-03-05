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Зеленский призвал жителей украинских городов, в том числе Донецка, гнать оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
05.03.2022, 22:48
Зеленский призвал жителей украинских городов, в том числе Донецка, гнать оккупантов - Фото
Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев, в населенные пункты которых вошли войска оккупантов, выходить на улицы и "гнать зло из наших городов". Об этом он сказал в своем новом видеообращении.

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"Площадь Свободы в Херсоне – это вся Украина. Улицы Конотопа, где местные кричат на оккупантов, – это Украина. Украина, которую мы знаем, любим, защищаем и не отдадим никакому врагу", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что это "особый героизм – протестовать, когда твой город оккупирован, пусть и на время".

"Когда нет оружия, а тебе отвечают выстрелами, и ты не бежишь. Когда нет брони, а на тебя едет БТР, и ты не уходишь. Именно поэтому оккупация временная", – сказал он, отметив, что каждый метр украинской земли, отвоеванный протестом и унижением оккупантов, – это шаг к победе для всей Украины.

"Украинцы! Во всех наших городах, куда вошел враг, почувствуйте это. Переходите в наступление! Надо идти на улицу! Надо бороться! ...Надо выходить и гнать зло из наших городов" – призвал Зеленский.

Иначе, по его словам, будут новые "днр" и "лнр", где нормальная жизнь невозможна, "только на коленях".

Он также призвал к протестам жителей временно оккупированного Донбасса.

"Донбасс! Вспомни, как о тебе говорили: Донбасс никто не ставил на колени, и никому поставит не дано! Эти слова в Донецке и Луганске знает каждый. Их часто повторяли. Раньше. А что сейчас? Донбасс, сейчас самое время!" – сказал президент.

"Боритесь за свои права! За свою свободу. Вместе с Херсоном, вместе с Бердянском, вместе с Киевом и всеми другими украинскими огородами, которые ценят жизнь, а не боятся всего", – добавил он.

В который раз президент подчеркнул ложь российской пропаганды о том, что Украина будто бы собирается напасть на Донбасс и уничтожить его.

"Это их работа. Врать каждый день. Но это не должно быть вашей судьбой", – сказал Зеленский, попросив сравнить Донецк после восьми лет войны и Харьков – после восьми дней бомбардировок российскими оккупантами.

Это сделала Россия, отметил он, "сделала на ваших глазах". "Защищайтесь! Иначе она отнимет и ваши жизни, ваши дома. Украина в своих не стреляет. Мы не взрываем жилые дома. И все в Донбассе для нас всегда были и будут украинцами, нашими людьми, нашими гражданами", – отметил президент.

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский Херсон Донецк бердянск мелитополь конотоп
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