UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский призвал Запад срочно сделать над Украиной бесполетную зону и остановить Путина

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2022, 08:14
Зеленский призвал Запад срочно сделать над Украиной бесполетную зону и остановить Путина - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский призвал Запад срочно сделать над Украиной бесполетную зону и остановить Путина.

Он сообщил, что провел телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, президентом Евросоюза Шарлем Мишелем, президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

"Призываю немедленно остановить Путина, войну против Украины и мира! Строим антипутинскую коалицию. Немедленные санкции, оборонная и финподдержка Украины. Закрытие воздушного пространства! Мир должен принудить Россию к миру", – написал Зеленский в Твиттер.

Зеленский призвал Запад срочно сделать над Украиной бесполетную зону и остановить Путина
Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война агрессия Росии владимир зеленский4
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 