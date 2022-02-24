Зеленский призвал Запад срочно сделать над Украиной бесполетную зону и остановить Путина
24.02.2022, 08:14
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
Президент Владимир Зеленский призвал Запад срочно сделать над Украиной бесполетную зону и остановить Путина.
Он сообщил, что провел телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, президентом Евросоюза Шарлем Мишелем, президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
"Призываю немедленно остановить Путина, войну против Украины и мира! Строим антипутинскую коалицию. Немедленные санкции, оборонная и финподдержка Украины. Закрытие воздушного пространства! Мир должен принудить Россию к миру", – написал Зеленский в Твиттер.
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