Зеленский продлил безвиз для граждан Великобритании

Президент Владимир Зеленский продлил безвизовый въезд в Украину для граждан Великобритании и Северной Ирландии. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Как отмечается, действие изданного в прошлом году указа о безвизе для британцев заканчивалось бы 30 января. Однако Зеленский продлил его до 30 января 2022-го.

Сейчас граждане Великобритании и Северной Ирландии могут без виз посещать Украину, если срок их пребывания не превышает 90 дней в течение 180 дней.

Украинцам все еще нужно оформлять визу при путешествиях в Великобританию. В начале января глава МИД Дмитрий Кулеба говорил, что визы для украинцев останутся, но в перспективе получать их станет проще.

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Марк Сировой

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