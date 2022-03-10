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Зеленский – пропагандистам РФ: Вы будете отвечать. У вас больше не будет богатой жизни

Цей матеріал також доступний українською
10.03.2022, 14:29
Зеленский – пропагандистам РФ: Вы будете отвечать. У вас больше не будет богатой жизни - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба Офиса президента)

Российские пропагандисты будут отвечать за военные преступления в Украине точно так же, как и власти РФ, которые дают приказы сбрасывать бомбы на мирных людей. Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский.

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"Ночью появилась информация о погибших во вчерашней бомбардировке роддома и детской больнице в Мариуполе. Троих людей мы потеряли. Среди них один ребенок. Девочка. Количество раненых – 17. Это дети, женщины, медработники", – напомнил он.

По словам Зеленского, эту тему поднимали на ток-шоу на российском телевидении, но ни слова правды не сказали: "Россиянам соврали, что якобы в больнице не было пациентов, а в роддоме – женщин и детей. Россиянам соврали, что якобы там засели "националисты". На каких-то позициях. Они врут уверенно. Как всегда".

Военные преступления невозможны без пропагандистов, которые их прикрывают, отметил президент. "Хочу сказать им одну вещь: вы будете отвечать так же, как те, кто приказывает сбрасывать бомбы на мирных людей", – предупредил он.

"Мы найдем всю собственность пропагандистов и связанных с ними лиц. Мы сделаем все, чтобы ее конфисковали всюду, где бы она ни была. Вы ведь любите богатую жизнь. Любите благополучные страны. У вас больше этого не будет. И это только начало. Вас привлекут обязательно к ответственности за участие в военных преступлениях", – заверил он.

Война никогда не бывает изолированной, напомнил украинский президент – она всегда бьет и по жертве, и по агрессору: "Агрессор просто позже это понимает. Но всегда понимает".

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Валерия Кондратова
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Владимир Зеленский война с россией российские пропагандисты
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