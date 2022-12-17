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Зеленский рассказал о ситуации с восстановлением критической инфраструктуры

Цей матеріал також доступний українською
17.12.2022, 21:57
Зеленский рассказал о ситуации с восстановлением критической инфраструктуры - Фото
Владимир Зеленский (скриншот)

За сегодняшний день удалось вернуть электричество почти 6 миллионам украинцев. Ремонтные работы продолжаются. Об этом в видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

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"Главное сегодня – энергетика. За день удалось вернуть электричество почти 6 миллионам украинцев. Ремонтные работы продолжаются сейчас, они продолжаются без перерыва после вчерашнего удара террористов", – сказал он.

Зеленский отметил, что есть еще много работы по стабилизации системы.

"Есть проблемы с теплоснабжением, есть большие проблемы с водоснабжением", – сказал он.

Наиболее сложная ситуация, по словам президента, в Киеве и области, Виннице и области, Львове и области.

"Но и во многих других регионах, к сожалению, есть масштабные отключения: это Днепр и область, Волынь, Житомирская область, Закарпатье, Ивано-Франковская область, Одесса и область, Полтавская область, Тернопольская, Черниговская области, а также другие города и области", – отметил Зеленский.

  • 16 декабря Укрэнерго после ракетных ударов объявило о чрезвычайной ситуации.
  • Идет процесс вывода блоков атомных станций, за исключением оккупированной Запорожской, на уровень запланированной мощности. Теплоэлектростанции поэтапно возобновляют работу, гидроэлектростанции продолжают работать по графику. На энергообъектах, поврежденных обстрелами, производятся аварийно-восстановительные работы.
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский энергетика ракетный удар
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