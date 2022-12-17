Зеленский рассказал о ситуации с восстановлением критической инфраструктуры
За сегодняшний день удалось вернуть электричество почти 6 миллионам украинцев. Ремонтные работы продолжаются. Об этом в видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.
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"Главное сегодня – энергетика. За день удалось вернуть электричество почти 6 миллионам украинцев. Ремонтные работы продолжаются сейчас, они продолжаются без перерыва после вчерашнего удара террористов", – сказал он.
Зеленский отметил, что есть еще много работы по стабилизации системы.
"Есть проблемы с теплоснабжением, есть большие проблемы с водоснабжением", – сказал он.
Наиболее сложная ситуация, по словам президента, в Киеве и области, Виннице и области, Львове и области.
"Но и во многих других регионах, к сожалению, есть масштабные отключения: это Днепр и область, Волынь, Житомирская область, Закарпатье, Ивано-Франковская область, Одесса и область, Полтавская область, Тернопольская, Черниговская области, а также другие города и области", – отметил Зеленский.
- 16 декабря Укрэнерго после ракетных ударов объявило о чрезвычайной ситуации.
- Идет процесс вывода блоков атомных станций, за исключением оккупированной Запорожской, на уровень запланированной мощности. Теплоэлектростанции поэтапно возобновляют работу, гидроэлектростанции продолжают работать по графику. На энергообъектах, поврежденных обстрелами, производятся аварийно-восстановительные работы.
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