Зеленский рассказал о ситуации с восстановлением критической инфраструктуры

За сегодняшний день удалось вернуть электричество почти 6 миллионам украинцев. Ремонтные работы продолжаются. Об этом в видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

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"Главное сегодня – энергетика. За день удалось вернуть электричество почти 6 миллионам украинцев. Ремонтные работы продолжаются сейчас, они продолжаются без перерыва после вчерашнего удара террористов", – сказал он.

Зеленский отметил, что есть еще много работы по стабилизации системы.

"Есть проблемы с теплоснабжением, есть большие проблемы с водоснабжением", – сказал он.

Наиболее сложная ситуация, по словам президента, в Киеве и области, Виннице и области, Львове и области.

"Но и во многих других регионах, к сожалению, есть масштабные отключения: это Днепр и область, Волынь, Житомирская область, Закарпатье, Ивано-Франковская область, Одесса и область, Полтавская область, Тернопольская, Черниговская области, а также другие города и области", – отметил Зеленский.

16 декабря Укрэнерго после ракетных ударов объявило о чрезвычайной ситуации.

Идет процесс вывода блоков атомных станций, за исключением оккупированной Запорожской, на уровень запланированной мощности. Теплоэлектростанции поэтапно возобновляют работу, гидроэлектростанции продолжают работать по графику. На энергообъектах, поврежденных обстрелами, производятся аварийно-восстановительные работы.

Вадим Ребрина

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