Зеленский рассказал об итогах разговора с Байденом
11.03.2022, 17:41
Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с президентом США Джо Байденом. Об этом Зеленский сообщил в Twitter.
Зеленский проинформировал Байдена о своей оценке ситуации на поле боя, а также о преступлениях РФ против мирного населения. Отмечается, что президенты согласовали дальнейшие шаги по оборонной поддержке Украины и усилению санкционного давления на Россию.
Провів предметну розмову з @POTUS. Поінформував його про свою оцінку ситуації на полі бою, про злочини РФ проти мирного населення. Узгодили подальші кроки щодо оборонної підтримки України та посилення санкційного тиску на Росію.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 11, 2022
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