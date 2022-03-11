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Зеленский рассказал об итогах разговора с Байденом

Цей матеріал також доступний українською
11.03.2022, 17:41

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с президентом США Джо Байденом. Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

Зеленский проинформировал Байдена о своей оценке ситуации на поле боя, а также о преступлениях РФ против мирного населения. Отмечается, что президенты согласовали дальнейшие шаги по оборонной поддержке Украины и усилению санкционного давления на Россию.

Лев Шевченко
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Владимир Зеленский война байден
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