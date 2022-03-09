Зеленский: Россия убила 52 детей, ударила по общежитию. Где тут геополитический интерес?

Россия убила в Украине 52 детей и разрушила сегодня вечером общежитие. Об этом заявил в обращении президент Владимир Зеленский.

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Президент отметил, что перед сегодняшним выступлением в британском парламенте для него самым страшным числом было 50.

"50 убитых украинских детей. За 13 дней войны. А уже через час стало 52. 52 ребеночка. Никогда не простим это. И знаю, что вы никогда не простите это оккупантам. Как Харьков, Мариуполь и все другие города", – сказал Зеленский.

Он отметил, что вечером РФ нанесла ракетный удар по Корбутовке в Житомирской области.

"Разрушили общежитие. Чем могло угрожать России общежитие. Каким геополитическим интересам ядерной страны? Вечная память всем людям, которых убили эти нелюди", – сказал президент.

Марк Сировой

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