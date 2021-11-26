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Зеленский Шустеру о медиавойне: Вы можете не со зла служить олигархам, но вы служите

Цей матеріал також доступний українською
26.11.2021, 13:40
Зеленский Шустеру о медиавойне: Вы можете не со зла служить олигархам, но вы служите - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский считает, что против украинской власти ведется "медиавойна" через украинские СМИ, в том числе контролируемые Ринатом Ахметовым. Об этом он сказал на пресс-конференции.

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Журналисту Савику Шустеру, который ведет передачу на канале "Украина 24", Зеленский сказал: "Вы можете не со зла, Савик, служить олигархам. Но вы служите... Вы являетесь одним из дестабилизаторов ситуации в стране".  

Некоторые медиа, сказал президент, хотят они этого или нет, работают на "раскачивание ситуации" в стране. При этом он считает, что собственной информационной площадки в этой "медиавойне" у власти нет.

"А кто будет союзником? Господин Коломойский за "вкусную часть" Укрнафты?" – риторически спросил Зеленский.

С точки зрения президента причиной информационной атаки со стороны медиаресурсов Ахметова стало то, что олигарх не различает свои интересы и интересы государства.

 "У нас страна с названием Украина, а не страна с названием ДТЭК. Ключей от государства у него нет", – говорит Зеленский.

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Сергей Бережной
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Владимир Зеленский телевидение ринат ахметов игорь коломойский медиа пресс-конференция Савик Шустер
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