Зеленский Шустеру о медиавойне: Вы можете не со зла служить олигархам, но вы служите
Президент Владимир Зеленский считает, что против украинской власти ведется "медиавойна" через украинские СМИ, в том числе контролируемые Ринатом Ахметовым. Об этом он сказал на пресс-конференции.
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Журналисту Савику Шустеру, который ведет передачу на канале "Украина 24", Зеленский сказал: "Вы можете не со зла, Савик, служить олигархам. Но вы служите... Вы являетесь одним из дестабилизаторов ситуации в стране".
Некоторые медиа, сказал президент, хотят они этого или нет, работают на "раскачивание ситуации" в стране. При этом он считает, что собственной информационной площадки в этой "медиавойне" у власти нет.
"А кто будет союзником? Господин Коломойский за "вкусную часть" Укрнафты?" – риторически спросил Зеленский.
С точки зрения президента причиной информационной атаки со стороны медиаресурсов Ахметова стало то, что олигарх не различает свои интересы и интересы государства.
"У нас страна с названием Украина, а не страна с названием ДТЭК. Ключей от государства у него нет", – говорит Зеленский.
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